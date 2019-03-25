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В ночь с 19 на 20 марта в районе ул. Дубровской Бреста (магазин Санта) избили мужчину

26.03.2019 17:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Сотрудниками милиции устанавливаются обстоятельства получения телесных повреждений 57-летним гражданином Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64673.php

В ночь с 19 на 20 марта в районе ул. Дубровской Бреста (магазин Санта) избили мужчину

Сотрудниками отдела уголовного розыска ОВД администрации Ленинского района Бреста проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств получения телесных повреждений 57-летним местным жителем в ночь с 19 на 20 марта 2019 года в районе ул. Дубровской Бреста (магазин «Санта», дворы домов 13, 17/1, 25). 

Просим граждан, которым что-либо известно по данному происшествию, сообщить сотрудникам отдела уголовного розыска по телефону +375292200398 или по телефону 102.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сотрудниками милиции устанавливаются обстоятельства получения телесных повреждений 57-летним гражданином Бреста. Сотрудниками отдела уголовного розыска ОВД...
 
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