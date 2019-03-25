Восемь уголовных дел возбуждено в Брестской области во время мониторинга посевной

Правоохранители Брестской области во время мониторинга посевной кампании в сельскохозяйственных организациях возбудили восемь уголовных дел, шесть из них относятся к категории тяжких, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.



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С начала марта рейды проведены в 566 предприятиях АПК региона. Проверки проводятся всесторонне, с привлечением сотрудников ОБЭП, ГАИ и управления охраны правопорядка и профилактики. В результате мониторинга возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст.205 (кража), еще шесть - по ч.1 и ч.2 ст.430 (получение взятки) УК.

В частности, по материалам отдела по борьбе с экономическими преступлениями Дрогичинского РОВД возбуждено уголовное дело по ст.205 УК в отношении заведующего гаражом одного из ОАО. По путевым листам мужчина списывал дизельное топливо на автомобиль МАЗ, хотя фактически грузовик был неисправным. Таким образом фигурант похитил 370 л горючего, причинив предприятию ущерб на сумму около Br390.

Кроме того, специалисты выявили 50 случаев нахождения на рабочем месте в состоянии опьянения, 14 административных материалов составлено за мелкие хищения топлива, лома черных металлов, зерна, кормовых добавок и других материальных ценностей. Три человека привлечены к ответственности за то, что сели за руль пьяными. Также установлено 24 факта, когда работники управляли транспортными средствами без прохождения техосмотра.

"Внесено 211 представлений об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям. Также сотрудники милиции направили 246 предложений по надлежащей охране мест хранения товарно-материальных ценностей", - резюмировал официальный представитель УВД Брестского облисполкома.