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«Она меня все время колупала». В Лельчицком районе муж убил жену после 30 лет совместной жизни

27.03.2019 13:28 — ЧП | Tut.by  
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В Лельчицком районе банальная ссора супругов, которые прожили вместе 30 лет, привела к трагедии. Муж нанес жене более 35 ударов: бил тяпкой, ухватом и другими предметами. В результате женщина умерла. О жестоком убийстве TUT.BY рассказали в прокуратуре Гомельской области.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года в деревне Марковское.

«Она меня все время колупала», — так объяснил свою вспышку гнева уже во время допросов обвиняемый. Мужчина взял копаницу и ею стал избивать супругу, затем под руку попался ухват для чугунов, удочка… В результате муж нанес жене более 35 ударов, от полученных травм она умерла.

На рассвете мужчина обратился к соседке, которая работает фельдшером, чтобы та помогла чем-нибудь его жене — но та лишь констатировала смерть.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за убийство, совершенное с особой жестокостью. Дело передано в суд.

 
 
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В Лельчицком районе банальная ссора супругов, которые прожили вместе 30 лет привела трагедии. Муж нанес жене более 35 ударов. Бил тяпкой, ухватом и другими...
 
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