Обиженный на начальство лесоруб украл у фирмы дорогую технику: ехал «на дело» через всю страну

Столичная частная фирма выкупила делянку в Поставском районе, наняла бригаду лесорубов и стала заготавливать древесину. Все шло хорошо, пока между администрацией предприятия и одним из рабочих не произошел финансовый конфликт. Мужчина уволился, но затаил обиду на работодателей. Местью стала кража дорогого оборудования, сообщает УВД.

В один из дней на делянке сломалась техника. Дорогостоящие машины оставили в лесу — сюда должны были приехать специалисты по ремонту. Об этом обиженный лесоруб узнал от своих приятелей.

Мужчина в тот момент находился в Речицком районе, но сразу же практически через всю Беларусь рванул в поставский лес — чтобы украсть два блока управления и столько же аккумуляторов. Всего на 10 400 рублей.

Затем злоумышленник стал думать, куда сбыть технику. Вспомнил о знакомом в России, который занимался настройкой подобных приспособлений. Но в это время на него уже вышли милиционеры. Они под видом покупателей договорились о сделке. И вскоре задержали мужчину с похищенным.

Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Лесорубу грозит до 7 лет лишения свободы.