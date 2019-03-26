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Водитель такси в Бресте приговорен к 8 годам колонии за сбыт марихуаны

27.03.2019 16:59 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В суде Московского района Бреста сегодня огласили приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств, сообщил корреспонденту БЕЛТА помощник прокурора города Александр Собчук.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64696.php

Водитель такси в Бресте приговорен к 8 годам колонии за сбыт марихуаны

В качестве обвиняемых по делу проходили двое местных жителей - 48-летний водитель такси и 47-летний неработающий брестчанин. Первый приобрел на территории Каменецкого района 1,1 кг марихуаны с целью сбыта и для личного потребления. Наркотическое средство он хранил по месту жительства - в подвале многоэтажного жилого дома, в сейфе. 19 декабря прошлого года мужчины встретились на одной из автостоянок города. Находясь в автомобиле, приятели покурили марихуану, после чего владелец наркотика безвозмездно сбыл товарищу около 5 г вещества. В этот момент они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Примечательно, что у обоих мужчин есть семьи, но родственники не знали об их пристрастии к употреблению марихуаны. В ходе судебного заседания обвиняемые полностью признали свою вину. Суд признал таксиста виновным в незаконных приобретении, перевозке и сбыте наркотических средств в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.328 УК. Он приговорен к 8 годам лишения свободы без конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Второй обвиняемый признан виновным в незаконных без цели сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также у него будет конфискован автомобиль как средство совершения преступления.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Брест
 
 
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