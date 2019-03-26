Пассажир автобуса Варшава – Пинск пытался провезти марихуану через границу

26 марта в автодорожном пункте пропуска «Брест» пограничники задержали белоруса, пытавшегося ввезти в страну сверток с запрещенным веществом.



По информации официального сайта Госпогранкомитета Беларуси , в автобусе сообщением Варшава — Пинск служебная собака дала «сработку» о нахождении наркотика. Об этом пограничники сообщили сотрудникам таможни. Затем правоохранители предложили владельцу вещей с подозрительным содержимым пройти в служебное помещение. Выходя из транспорта, мужчина решил избавиться от незаконного «груза», сбросив его на заднее колесо автобуса. Однако незаметно это сделать не удалась.





Обнаруженный сверток с веществом светло-зеленого цвета передан сотрудникам таможни. Экспертиза показала, что в свертке находилось опасное наркотическое средство марихуана массой 1,76 грамма.

Злоумышленник задержан сотрудниками таможни по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь.