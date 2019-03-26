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В Лиде ребенок упал с трамплина вместе с велосипедом - у него тяжелая травма головы
Утром 25 марта в Лиде в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой попал шестилетний мальчик — он с велосипедом упал с трамплина для прыжков,
Мальчик получил травму поздним вечером 24 марта, на спортивной площадке он был без взрослых. Залез на трамплин для прыжков с велосипедом, не удержал равновесие и упал, ударившись головой о деревянное покрытие.
К спортплощадке вопросов нет: она оборудована надлежащим образом, все конструкции целы. К падению привела личная неосторожность ребенка на трамплине, не предназначенном для развлечений детей его возраста.
Мальчик воспитывается в благополучной семье. Характеризуется положительно. Его перевели в гродненскую больницу.
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К спортплощадке вопросов нет: она оборудована надлежащим образом, все конструкции целы. К падению привела неосторожность 6-летнего мальчика.
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