В Лиде ребенок упал с трамплина вместе с велосипедом - у него тяжелая травма головы

Утром 25 марта в Лиде в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой попал шестилетний мальчик — он с велосипедом упал с трамплина для прыжков, сообщает СК.





Мальчик получил травму поздним вечером 24 марта, на спортивной площадке он был без взрослых. Залез на трамплин для прыжков с велосипедом, не удержал равновесие и упал, ударившись головой о деревянное покрытие.

К спортплощадке вопросов нет: она оборудована надлежащим образом, все конструкции целы. К падению привела личная неосторожность ребенка на трамплине, не предназначенном для развлечений детей его возраста.





Мальчик воспитывается в благополучной семье. Характеризуется положительно. Его перевели в гродненскую больницу.