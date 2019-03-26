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В Лиде ребенок упал с трамплина вместе с велосипедом - у него тяжелая травма головы

27.03.2019 17:42 — ЧП | Tut.by  
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Утром 25 марта в Лиде в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой попал шестилетний мальчик — он с велосипедом упал с трамплина для прыжков, сообщает СК.


Мальчик получил травму поздним вечером 24 марта, на спортивной площадке он был без взрослых. Залез на трамплин для прыжков с велосипедом, не удержал равновесие и упал, ударившись головой о деревянное покрытие.

К спортплощадке вопросов нет: она оборудована надлежащим образом, все конструкции целы. К падению привела личная неосторожность ребенка на трамплине, не предназначенном для развлечений детей его возраста.


Мальчик воспитывается в благополучной семье. Характеризуется положительно. Его перевели в гродненскую больницу.

 
 
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К спортплощадке вопросов нет: она оборудована надлежащим образом, все конструкции целы. К падению привела неосторожность 6-летнего мальчика.
 
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