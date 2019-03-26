ОВД администрации Московского района г.Бреста разыскиваются без вести пропавшие

Шепель Лидия Викторовна 15.01.1951 г.р.- В 1993 году ушла из дома и пропала без вести .



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Вела бродяжнический образ жизни.



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Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам 8029 7910078, 479132 либо по тел.102.

Шестопалов Вадим Владимирович 15.02.1978 г.р. В 2006 году уехал в Российскую Федерацию и местонахождение его неизвестно.



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Приметы: рост 172- 173 см , худощавого телосложения, волосы темные. На плече имелась татуировка, на лодыжке левой ноги имеется татуировка в виде изображения солнца, на левой руке, на пальцах имелась татуировка в виде букв «ВАДЯ».

Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам 8029 7910078, 479132 либо по тел.102.

Горбачик Галина Андреевна 27.12.1949 г.р.



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Приметы: рост 155-160 см., худощавого телосложения.

Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам 8029 7910078, 479132 либо по тел.102.

Букач Денис Георгиевич 27.04.1981 г.р. Приметы: на вид 30-35 лет, рост 180 см., среднего телосложения, волос светлый, короткий.



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Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам 8029 7910078, 479132 либо по тел.102.