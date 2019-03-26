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ОВД администрации Московского района г.Бреста разыскиваются без вести пропавшие

27.03.2019 19:06 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Шепель Лидия Викторовна 15.01.1951 г.р.- В 1993 году ушла из дома и пропала без вести.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64701.php

ОВД администрации Московского района г.Бреста разыскиваются без вести пропавшие

Вела бродяжнический образ жизни.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64701.php

ОВД администрации Московского района г.Бреста разыскиваются без вести пропавшие

Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам 8029 7910078, 479132 либо по тел.102.

Шестопалов Вадим Владимирович 15.02.1978 г.р. В 2006 году уехал в Российскую Федерацию и местонахождение его неизвестно.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64701.php

ОВД администрации Московского района г.Бреста разыскиваются без вести пропавшие

Приметы: рост 172-173 см, худощавого телосложения, волосы темные. На плече имелась татуировка, на лодыжке левой ноги имеется татуировка в виде изображения солнца, на левой руке, на пальцах имелась татуировка в виде букв «ВАДЯ».

Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам 8029 7910078, 479132 либо по тел.102.

Горбачик Галина Андреевна 27.12.1949 г.р.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64701.php

ОВД администрации Московского района г.Бреста разыскиваются без вести пропавшие

Приметы: рост 155-160 см., худощавого телосложения.

Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам 8029 7910078, 479132 либо по тел.102.

Букач Денис Георгиевич 27.04.1981 г.р. Приметы: на вид 30-35 лет, рост 180 см., среднего телосложения, волос светлый, короткий.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64701.php

ОВД администрации Московского района г.Бреста разыскиваются без вести пропавшие

Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам 8029 7910078, 479132 либо по тел.102.

 
 
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  Шепель Лидия Викторовна 15.01.1951 г.р.- В 1993 году ушла из дома и пропала без вести. Вела бродяжнический образ жизни. Если Вы располагаете какой-либо информацией...
 
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