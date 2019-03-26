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ОВД администрации Московского района г.Бреста разыскиваются без вести пропавшие
27.03.2019 19:06 — ЧП | Виртуальный Брест
Шепель Лидия Викторовна 15.01.1951 г.р.- В 1993 году ушла из дома и пропала
Вела бродяжнический образ жизни.
Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам 8029 7910078, 479132 либо по тел.102.
Шестопалов Вадим Владимирович 15.02.1978 г.р. В 2006 году уехал в Российскую Федерацию и местонахождение его неизвестно.
Приметы: рост 172-
Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам 8029 7910078, 479132 либо по тел.102.
Горбачик Галина Андреевна 27.12.1949 г.р.
Приметы: рост 155-160 см., худощавого телосложения.
Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам 8029 7910078, 479132 либо по тел.102.
Букач Денис Георгиевич 27.04.1981 г.р. Приметы: на вид 30-35 лет, рост 180 см., среднего телосложения, волос светлый, короткий.
Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам 8029 7910078, 479132 либо по тел.102.
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Шепель Лидия Викторовна 15.01.1951 г.р.- В 1993 году ушла из дома и пропала без вести. Вела бродяжнический образ жизни. Если Вы располагаете какой-либо информацией...
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