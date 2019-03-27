В Казахстане во время учений рухнул и сгорел вертолет Ми-8. Погибли 13 человек

Вертолет Ми-8 Министерства обороны Казахстана в среду потерпел крушение в Кызылординской области республики. На его борту находились 13 человек, все они погибли.

«27 марта в 17.35 (14.35 по минскому времени) на пульт „112“ поступило сообщение о крушении вертолета Ми-8 в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел», — рассказал официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана, вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе» в темное время и в сложных метеорологических условиях.

Как позже сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter, экипаж вертолета погиб.

«В Кызылординской области потерпел крушение вертолет Министерства обороны. Выполнял полет в рамках военного учения по маршруту Актау — Шымкент. Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь», — написал Токаев.

Отмечено, что в настоящее время два вертолета из четырех совершили посадку и находятся в городе Кызылорде, а один вертолет вернулся к месту крушения.

«Приказом министра обороны генерал-майора Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия Министерства обороны Казахстана», — пояснили в пресс-службе. Министерством обороны совместно с Министерством внутренних дел Казахстана начато расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.