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Уроженец Витебска почти месяц назад уехал в Украину и пропал

28.03.2019 11:56 — ЧП | Tut.by  
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Октябрьский РУВД Минска разыскивает без вести пропавшего 47-летнего уроженца Витебска Дмитрия Костикова. 5 марта мужчина уехал в Украину и перестал выходить на связь с родственниками. До сир пор о нем ничего неизвестно.


Дмитрий Костиков

Приметы: на вид мужчине около 40 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы. Особая примета — вертикальный шрам посередине лба.

Был одет в голубые джинсы, синий свитер, темно-коричневую дубленку с отворотом белого цвета, темную вязаную шапку, темно-коричневые ботинки со шнуровкой. С собой была дорожная сумка темно-синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите в Октябрьское РУВД Минска по телефонам: 8 (017) 222-04-42; 8 (017) 239-64-71 или по номеру 102.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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5 марта мужчина уехал в Украину и перестал выходить на связь с родственниками. До сир пор о нем ничего неизвестно.
 
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