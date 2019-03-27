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Уроженец Витебска почти месяц назад уехал в Украину и пропал
Октябрьский РУВД Минска разыскивает без вести пропавшего 47-летнего уроженца Витебска Дмитрия Костикова. 5 марта мужчина уехал в Украину и перестал выходить на связь с родственниками. До сир пор о нем ничего неизвестно.
Приметы: на вид мужчине около 40 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы. Особая примета — вертикальный шрам посередине лба.
Был одет в голубые джинсы, синий свитер, темно-коричневую дубленку с отворотом белого цвета, темную вязаную шапку, темно-коричневые ботинки со шнуровкой. С собой была дорожная сумка темно-синего цвета.
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5 марта мужчина уехал в Украину и перестал выходить на связь с родственниками. До сир пор о нем ничего неизвестно.
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