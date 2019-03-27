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«За безопасность вместе!»
28.03.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Название акции говорит само за себя: помимо службы МЧС, в ней примут участие такие ведомства, как Министерство внутренних дел, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство информации и Министерство энергетики.
Цель мероприятия: снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе акции работники МЧС посетят по месту жительства одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан, инвалидов, а также семьи, в которых дети находятся в социальноопасном положении. Проведут совместные рейды по проверке противопожарного состояния мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, дадут разъяснения и рекомендации гражданам по повышению уровня пожарной безопасности жилищ. Осуществят мониторинг состояния источников противопожарного водоснабжения, выступят в трудовых коллективах по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности.
В период проведения акции каждый гражданин может обратиться в районный отдел по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилища.
Только совместными усилиями мы сумеем сделать жизнь наших граждан жизнью без опасностей! Присоединяйтесь и вы к нашей акции!
Роман Устиненко,
старший инспектор ГПиВО РОЧС.
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Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к...
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