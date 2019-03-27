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С начала года в Борисовском районе зарегистрировано 4 кражи велосипедов. Правоохранители призывают граждан быть более бдительными!

28.03.2019 — ЧП | Единство  
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 С начала года на территории Борисовского района зарегистрировано 4 кражи велосипедов. Именно неосмотрительность владельцев во всех случаях послужила причиной хищения двухколесных средств передвижения. Оставляя велосипеды на улицах либо в подъездах не пристегнутыми, либо с замками, которые легко «перекусываются» пассатижами, владельцы способствуют тому, что преступник может за несколько минут похитить их велосипед.

«Охота» на велосипеды ведется в зонах отдыха, возле магазинов или спортзалов, в подъездах многоквартирных домов. На сегодняшний день в Борисове угоняются и дорогие, и дешевые, и спортивные, и детские велосипеды, ведь спрос на данный вид транспорта существенно возрос.

Как рассказал первый заместитель начальника Борисовского РУВД – начальник криминальной милиции подполковник милиции Александр Юрченко, в последнее время хищения велосипедов в Борисове не серийные. В основном воруют велосипеды иностранного производства, стоимостью от 250 до 800 рублей. Похитители идут на разные хитрости. Могут видоизменять, перекрашивать велосипед, пытаются перебить номера, похищают велосипеды не целиком, а по частям (колеса, переключатель передач, световозвращатели, сидения и др.). Был случай, когда преступники приезжали из Жодино в Борисов, похищали здесь велосипеды, уезжали и продавали их в Жодино.

Также стоит предостеречь граждан и от оставления велосипедов на лестничных площадках в подъездах многоквартирных жилых домов, потому как помимо кражи двухколёсного друга, его могут повредить. Так, в конце марта неустановленные злоумышленники совершили проколы колес в велосипедах, находящихся в подъезде домов по ул. Серебренникова и по ул. Ватутина. Поэтому лучший способ сохранить свое имущество — оставлять велосипед не в общедоступных местах, а дома, в квартире.

Второй момент касается покупателей бывших в употреблении велосипедов. Неоднократны случаи, когда граждане приобретали похищенные велосипеды, а в последующем данные велосипеды у них изымались и возвращались законным владельцам. При покупке велосипеда необходимо переписывать данные о продавце, контактные телефоны, место жительства, причем записывать эту информацию лучше не со слов продавца, а с документа, удостоверяющего личность. А самым надежным вариантом будет приобретение «железного друга» в официальном магазине.

Если Ваш велосипед украли, незамедлительно обращайтесь в милицию. Также желательно сфотографировать велосипед и его номер, который располагается внизу под педалями на раме. И главное помните, чтобы не пришлось распрощаться с «железным другом», соблюдайте простые правила по обеспечению сохранности своего имущества!

Яна Коржавина, 

официальный представитель Борисовского РУВД

 
 
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Наступило самое подходящее время для активного отдыха, в том числе и для катаний на велосипеде. Радует, что все чаще борисовчан можно увидеть на велосипедах. Вот...
 
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