Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению гражданина 1978 года рождения

Он же обвинялся в умышленном причинении своему отцу менее тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных ст.147 УК, но вызвавшего длительное расстройство здоровья на срок до четырех месяцев. Указанные преступления совершал в состоянии алкогольного опьянения.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый В. признал себя виновным полностью.

Наряду с признанием обвиняемым своей вины, его виновность в содеянном подтверждается исследованными судом доказательствами.

Следует отметить, что санкция ч.2 ст. 154 УК предусматривает наказания в виде ограничения свободы на срок от одного года до трех лет со штрафом или без штрафа или лишения свободы на срок от одного года до пяти лет со штрафом или без штрафа;

санкция ст.149 УК предусматривает наказания в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста со штрафом или без штрафа, или ограничения свободы на срок до трех лет со штрафом или без штрафа, или лишения свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.

С учетом обстоятельств уголовного дела, отношения потерпевшего к содеянному обвиняемым, личности обвиняемого, который ранее не был судим, посредственно характеризуются по месту жительства, не работает, приговором суда Борисовского района от 18.01.2019 Р. признан виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных ст.147 УК, но вызвавшего длительное расстройство здоровья на срок до четырех месяцев, а также в умышленном систематическом нанесение побоев, не повлекшем последствий, предусмотренных ст.147 и 149 УК (истязание), совершенном в отношении заведомо для виновного престарелого лица. Руководствуясь ст.72 УК по совокупности преступлений окончательно обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год без штрафа. Также в соответствии со ст.107 УК в отношении обвиняемого применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Приговор обжалован обвиняемым, в связи с несогласием с назначенным судом наказанием.