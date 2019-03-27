Внимание, розыск! ОВД Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины



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31.05.2018 около 8:54 находился в магазине "Техника и быт", расположенном по ул. Гродненской, 32 в г. Бресте.



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В случае если вы располагаете сведениями о данном гражданине, просьба позвонить по телефонам: 8029 8747745, 479132 либо 102.