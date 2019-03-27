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Никак не могут опознать мужчину из магазина "Техника и быт". Попробуем ещё раз?
28.03.2019 14:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Внимание, розыск! ОВД Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины
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Внимание, розыск! ОВД Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины 31.05.2018 около 8:54 находился в магазине "Техника и быт", расположенном по ул....
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