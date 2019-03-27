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Никак не могут опознать мужчину из магазина "Техника и быт". Попробуем ещё раз?

28.03.2019 14:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Внимание, розыск! ОВД Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64725.php

Никак не могут опознать мужчину из магазина "Техника и быт". Попробуем ещё раз?


31.05.2018 около 8:54 находился в магазине "Техника и быт", расположенном по ул. Гродненской, 32 в г. Бресте. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64725.php

Никак не могут опознать мужчину из магазина "Техника и быт". Попробуем ещё раз?


В случае если вы располагаете сведениями о данном гражданине, просьба позвонить по телефонам: 8029 8747745, 479132 либо 102.

 
Теги: Брест
 
 
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  Внимание, розыск! ОВД Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины 31.05.2018 около 8:54 находился в магазине "Техника и быт", расположенном по ул....
 
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