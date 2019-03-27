|
Устанавливается местонахождение Денисовича Руслана
28.03.2019 18:48 — ЧП | Виртуальный Брест
ОВД администрации московского района г.Бреста устанавливается местонахождение гражданина Денисовича Руслана Феофановича, 22.03.1980г.р., местонахождение которого неизвестно с 23.03.2019.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 165см, худощавого телосложения.
Был одет: штаны спортивные темного цвета, куртка спортивная темно-синего цвета со светлыми вставками в районе плеч, мокасины черного цвета(сетчатые), черная вязаная шапочка.
Злоупотребляет спиртными напитками. Может заниматься попрошайничеством в различных частях города.
Просьба граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Денисовича Р.Ф. сообщить об этом по телефонам 8029 7910078, 479132 либо по тел.102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОВД администрации московского района г.Бреста устанавливается местонахождение гражданина Денисовича Руслана Феофановича, 22.03.1980г.р., местонахождение которого...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)