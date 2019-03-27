Устанавливается местонахождение Денисовича Руслана

ОВД администрации московского района г.Бреста устанавливается местонахождение гражданина Денисовича Руслана Феофановича, 22.03.1980г.р., местонахождение которого неизвестно с 23.03.2019.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 165см, худощавого телосложения.

Был одет: штаны спортивные темного цвета, куртка спортивная темно-синего цвета со светлыми вставками в районе плеч, мокасины черного цвета(сетчатые), черная вязаная шапочка.

Злоупотребляет спиртными напитками. Может заниматься попрошайничеством в различных частях города.

Просьба граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Денисовича Р.Ф. сообщить об этом по телефонам 8029 7910078, 479132 либо по тел.102.