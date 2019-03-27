Механизатор из ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» похитил 2620 л горюче-смазочных материалов





Сотрудники Кировского РОВД проводят мероприятия по профилактике и выявлению правонарушений в сфере агропромышленного комплекса.

Как сообщила старший оперуполномоченный группы по борьбе с экономическими преступлениями райотдела милиции Надежда Маслова, 27 марта в ходе отработки по выявлению правонарушений в ходе посевной кампании участковым инспектором милиции Денисом Кондратьевым и оперуполномоченным уголовного розыска Николаем Скрипуновым был задержан механизатор ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского, который похитил крупную партию горюче-смазочных материалов.

В ходе санкционированного осмотра его домовладения в д.Букино было обнаружено 2620 л дизтоплива, в том числе 1800 л окрашенного, а также 150 л моторного масла на общую сумму более 4000 белорусских рублей. ГСМ механизатор периодически сливал с закрепленного за ним трактора сельхозорганизации на протяжении 2018 года и хранил дома в различных емкостях.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото Максима МИКЕШИНА.























