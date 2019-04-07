|
В Гродно осудили мужчину, который разбил молотком голову прохожей и снял деньги с ее карты
Источник материала: Tut.by
В Гродно пьяный мужчина на остановке общественного транспорта два раза ударил молотком женщину по голове, забрал ее сумочку. Нашел в вещах потерпевшей ее банковскую карточку и ПИН-код к ней — и снял деньги и потратил их. Суд приговорил злоумышленника к 5 годам в колонии усиленного режима,
Преступление произошло в декабре 2018 года на улице Весенней. В результате нападения женщина получила черепно-мозговую травму. В сумке у гродненки было 800 рублей наличными. С карточки преступник снял еще 180 рублей. Деньги мужчина потратил.
На суде он полностью признал свою вину.
Обвиняемый признан виновным в разбое и хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенном повторно.
Также обвиняемый должен выплатить потерпевшей в качестве возмещения морального вреда 4 тысячи рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно пьяный мужчина на остановке общественного транспорта два раза ударил молотком женщину по голове, забрал ее сумочку. Нашел в вещах потерпевшей ее...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)