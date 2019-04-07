В Гродно осудили мужчину, который разбил молотком голову прохожей и снял деньги с ее карты

Источник материала: Tut.by

В Гродно пьяный мужчина на остановке общественного транспорта два раза ударил молотком женщину по голове, забрал ее сумочку. Нашел в вещах потерпевшей ее банковскую карточку и ПИН-код к ней — и снял деньги и потратил их. Суд приговорил злоумышленника к 5 годам в колонии усиленного режима, сообщает Верховный суд.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Преступление произошло в декабре 2018 года на улице Весенней. В результате нападения женщина получила черепно-мозговую травму. В сумке у гродненки было 800 рублей наличными. С карточки преступник снял еще 180 рублей. Деньги мужчина потратил.

На суде он полностью признал свою вину.

Обвиняемый признан виновным в разбое и хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенном повторно.

Также обвиняемый должен выплатить потерпевшей в качестве возмещения морального вреда 4 тысячи рублей.