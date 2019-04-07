На улице Тимирязева в Минске горела квартира, из нее спасатели вытащили мужчину

Источник материала: Tut.by

Вечером в субботу, 6 апреля, спасатели тушили пожар в многоэтажке по улице Тимирязева, 80−2 в Минске. Из горящей квартиры спасли 68-летнего пенсионера, он в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичного Управления МЧС.





В 17.09 очевидец сообщил, что идет дым из окон 19-этажного дома. Пожар начался в жилой комнате «трешки» на втором этаже. Спасатели нашли в коридоре у выхода из горящего помещения 68-летнего хозяина одной из долей квартиры.

Его через окно вынесли на козырек подъезда, оттуда на лестницу — и передали медикам. Он госпитализирован с термоингаляционной травмой, ожогами 1−2 степени на ноге и руках (4% тела).









На момент пожара в квартире находилась также дочь мужчины и ее свекровь, которые сами покинули жилище. Первая не пострадала, а вторая — тоже в больнице с термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения.

Со слов соседей, проживающие в квартире характеризуются удовлетворительно.

Спустя примерно 25 минут после звонка пожар потушили. Теперь квартира не пригодна для проживания.





По одной из версий, причина ЧП — неосторожное обращение с огнем со стороны мужчины при курении.