Весенние палы

Источник материала: Кричевская жизнь





С наступлением весны после схода снежного покрова на территории республики, как правило, возникает сложная пожароопасная обстановка. Сельскохозяйственные палы и умышленное выжигание сухой растительности – это привычное поведение для отдельной части населения страны. Такая экологическая безграмотность, а также пренебрежение требованиями пожарной безопасности и природоохранного законодательства несут прямые угрозы здоровью людей, сохранению живой природы и безопасности нашей страны.

Материальная ответственность за подобные деяния предусмотрена статьей 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, согласно которой выжигание сухой растительности либо непринятие мер по ликвидации палов влечет наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин. В исключительных случаях нарушителей привлекают и к уголовной ответственности (статьи 270, 276 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Кроме денежного штрафа, палы грозят большими экономическими и биологическими потерями. В народе прочно укоренился миф о благоприятном воздействии палов на окружающую среду: таким образом быстро навести порядок на участке и ускорить рост молодой травы.

Во-первых, прошлогодняя трава – это отдельная экосистема, удивительный живой мир, единое целое. Отмершая растительная биомасса послужит источником гумуса, почвенного плодородия и основой для новой жизни. Палы уничтожают биоразнообразие и почвенное плодородие, нарушают естественное природное равновесие и способствуют распространению болезней и вредителей растений.

Во-вторых, в результате выжигания происходит деградация растительного покрова, обед-няется его видовой состав. В огне погибают семена цветковых растений, сорняки же, наоборот, имея мощные корневища, выживают и увеличивают свою численность. Таким образом, вместо цветущего разнотравья появляется бурьян пус-тырей.

В-третьих, с приходом весны просыпаются пауки, божьи коровки, бабочки и шмели, выходят из укрытий жабы, ящерицы и ежи, прячутся в сухой траве зайчата, садятся на гнезда жаворонки, чибисы и куропатки. При сильном травяном пожаре гибнут практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму.

В-четвертых, при пожарах выделяется большое количество ядовитого дыма, а сопутствующая палам практика сжигания мусора, в частнос-ти, хлорсодержащего пластика (например ПВХ) является прямым источником попадания в воздух опасных стойких органических загрязнений. Эти вещества обладают чрезвычайно высокой токсичностью и воздействуют на иммунную систему человека. Особенно это опасно для здоровья детей. Также немало примеров, когда небрежно или умышленно брошенная в сухую траву зажженная спичка заканчивалась пожаром и приводила к гибели людей.

После внесения изменений в правила пожарной безопаснос-ти допускается контролируемое разведение костров для сжигания мусора и отходов на площадках. При этом площадки должны быть окаймлены очищенной от минерального слоя почвы полосой, ширина которой не менее 0,25 м. Жечь отходы допустимо при слабом ветре и при соблюдении следующих расстояний: 10 м от зданий и сооружений, 20 м от лесного массива, 30 м от мест, где складируется сено или солома. Дополнительно в правилах указано, что на приусадебных участках допускается приготовление пищи в специальных приспособлениях на минимальном расстоянии до зданий и сооружений не менее 4 м.

Еще одна весенняя «проб-лема» — это любители отдыха на природе. Отправляясь на «шашлыки», народ выбирает живописные места. Но, уезжая, люди оставляют горы мусора, битое стекло, пластиковые бутылки. Забывают затушить кос-тер и бросают в траву окурки. А ведь порывом ветра огонь разносится на большие расстояния, сжигая все на своем пути, оставляя безжизненную, черную пустошь.

Поэтому, чтобы отдых на природе был действительно безопасным, рекомендуем:

тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их неукоснительное выполнение как взрослыми, так и детьми;

не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);

не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами сообщайте о возгорании в дежурную службу МЧС по тел. 101.

Будьте осторожны с огнем! Ваша безопасность зависит от вас.