При надлежащей организации работы

Источник материала: Кричевская жизнь



В первом квартале 2019 года усилиями правоохранительных органов и субъектов профилактики удалось стабилизировать криминогенную обстановку. Положительной динамике снижения количества преступлений во многом способствовали принятые организационно-практические меры как со стороны прокуратуры, так и со стороны органов местной исполнительной власти, правоохранительных органов.

Так, в феврале текущего года прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о профилактике правонарушений в РОВД, ИУОТ №45 г. Кричева, проверена организация работы каждого совета общественного пункта охраны правопорядка, деятельность добровольных дружин. В ходе проверки был выявлен ряд системных существенных нарушений и недостатков, которые явились условиями рос­та преступлений в 2018 году.

На имя председателя райисполкома по результатам проверки внесено представление об устранении нарушений, которое в марте текущего года было рассмотрено на заседании райисполкома. Виновные должностные лица райисполкома, других субъектов профилактики привлечены к дисцип­линарной и материальной ответственнос­ти, разработан и утвержден комп­лекс мер по профилактике преступлений и правонарушений в Кричевском районе на 2019 год.

Принятые меры принесли положительный результат. Так, по состоянию на 01.04.2019 г. количество зарегистрированных преступ­лений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось с 59 до 49. Уровень преступлений на 10000 населения сократился с 18 до 15 преступлений.

Не допущено совершения убийств, тяжких телесных повреждений (1), грабежей (3). Число хулиганств сократилось с 5 до 3. Кражи остались на прежнем уровне – по 15.

Остается не разрешенной проблема с преступностью несовершеннолетних: рост с 1 до 6 преступлений, рецидивной преступностью: рост с 12 до 19, увеличилось количество преступлений, совершенных группой лиц с 6 до 9.

Разумеется, что период времени 3 месяца – это не тот срок, на который следует ориентироваться и умиляться дос­тигнутыми показателями. Но уверен, при надлежащей организации работы и должном взаимодействии субъектов профилактики, при условии системности в работе, в 2019 году будут достигнуты положительные результаты в сфере борьбы с преступностью.

Кроме того, 29.03.2019 г. председателем координационного совещания Кричевского района по борьбе с преступностью и корруп­цией, коим является прокурор района, с участием представителей правоохранительных органов, органов исполнительной власти, учреждений и организаций проведено координационное совещание по вопросам профилактики прес­туплений и правонарушений, на котором выработан и принят ряд решений, направленных на координацию и взаимодействие всех субъектов профилактики в районе.

Леонид ПАЛЕВИЧ,

прокурор района.