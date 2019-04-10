В деревне Любашки Каменецкого района пропал ребёнок

Источник материала: Виртуальный Брест

10.04.2019 года в 22-04 в Каменецкий РОЧС от дежурного по РОВД поступило сообщение о необходимости оказания помощи в поиске пропавшего ребенка в деревне Любашки Каменецкого района.



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фото - иллюстрация

Мальчика 2017 года рождения его мама последний раз видела 10 апреля около 16.00.

Работниками РОВД были организованы поиски, к ним подключились работники МЧС и погранслужбы.



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на фото - из архива сайта - д. Любашки, 2014 год

По данным на 10-00 11.04.2019 года пропавший ребенок не обнаружен, поиски продолжаются.