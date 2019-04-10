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В деревне Любашки Каменецкого района пропал ребёнок
11.04.2019 10:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
10.04.2019 года в 22-04 в Каменецкий РОЧС от дежурного по РОВД поступило сообщение о необходимости оказания помощи в поиске пропавшего ребенка в деревне Любашки Каменецкого района.
фото - иллюстрация
Мальчика 2017 года рождения его мама последний раз видела 10 апреля около 16.00.
Работниками РОВД были организованы поиски, к ним подключились работники
на фото - из архива сайта - д. Любашки, 2014 год
По данным на 10-00 11.04.2019 года пропавший ребенок не обнаружен, поиски продолжаются.
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10.04.2019 года в 22-04 в Каменецкий РОЧС от дежурного по РОВД поступило сообщение о необходимости оказания помощи в поиске пропавшего ребенка в деревне Любашки...
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