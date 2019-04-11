Пассажир вылетел из авто и погиб в Буда-Кошелевском районе

Источник материала: Газета Авангард

В Буда-Кошелевском районе вечером 11 апреля произошла авария, в которой погиб человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.





«При выезде со второстепенной дороги на трассу М5 Минск-Гомель 40-летняя водитель на Volkswagen не убедилась в безопасности проезда перекрестка и столкнулась автомобилем Citroеn, который двигался по главной дороге в направлении Минска», — рассказали в ГАИ. От удара пассажира Volkswagen, который ехал на заднем сидении, выбросило на проезжую часть. 35-летний мужчина умер на месте происшествия.

Как уточнили в Госавтоинспекции, водители автомобилей были пристегнуты ремнями безопасности, мужчина-пассажир — нет.

Также инспекторы напомнили, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу авто и другим ТС, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/passazhir-vyletel-iz-avto-i-pogib-v-buda-koshelevskom-rajone-343777-2019/

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