Пассажир вылетел из авто и погиб в Буда-Кошелевском районе

В Буда-Кошелевском районе вечером 11 апреля произошла авария, в которой погиб человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
«При выезде со второстепенной дороги на трассу М5 Минск-Гомель 40-летняя водитель на Volkswagen не убедилась в безопасности проезда перекрестка и столкнулась автомобилем Citroеn, который двигался по главной дороге в направлении Минска», — рассказали в ГАИ. От удара пассажира Volkswagen, который ехал на заднем сидении, выбросило на проезжую часть. 35-летний мужчина умер на месте происшествия.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водители автомобилей были пристегнуты ремнями безопасности, мужчина-пассажир — нет.
Также инспекторы напомнили, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу авто и другим ТС, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.
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