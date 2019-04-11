ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пассажир вылетел из авто и погиб в Буда-Кошелевском районе

12.04.2019 — ЧП | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

В Буда-Кошелевском районе вечером 11 апреля произошла авария, в которой погиб человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Пассажир вылетел из авто и погиб в Буда-Кошелевском районе

«При выезде со второстепенной дороги на трассу М5 Минск-Гомель 40-летняя водитель на Volkswagen не убедилась в безопасности проезда перекрестка и столкнулась автомобилем Citroеn, который двигался по главной дороге в направлении Минска», — рассказали в ГАИ. От удара пассажира Volkswagen, который ехал на заднем сидении, выбросило на проезжую часть. 35-летний мужчина умер на месте происшествия.

Как уточнили в Госавтоинспекции, водители автомобилей были пристегнуты ремнями безопасности, мужчина-пассажир — нет.

Также инспекторы напомнили, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу авто и другим ТС, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/passazhir-vyletel-iz-avto-i-pogib-v-buda-koshelevskom-rajone-343777-2019/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛТА.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Буда-Кошелевском районе вечером 11 апреля произошла авария, в которой погиб человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Борисове 10-летний мальчик со старшим приятелем попытались угнать микроавтобус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика