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В Витебском районе задержали поджигателя сухой травы

13.04.2019 20:19 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу в поселке Ольгово бдительные сельчанеи задержали поджигаетля сухой травы. Об этом сообщает МЧС Витебской области в своей группе в «Вконтакте».

Один из жителей поселка заметил подозрительного мужчину, который находился на поле и устраивал розжиг травы. Вооружившись поддержкой соседей, бдительный сельчанин принял меры по задержанию нарушителя.

«Когда поджигатель был пойман, очевидцы сообщили о происшествии в соответствующие службы», — рассказали в ведомстве.

В МЧС также призвили тех, кто стал очевидцем подобного случая сообщать об этом по телефону 112.

 
 
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Один из жителей поселка заметил подозрительного мужчину, который находился на поле и устраивал розжиг травы. Вооружившись поддержкой соседей, бдительный...
 
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