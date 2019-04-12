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В Витебском районе задержали поджигателя сухой травы
Источник материала: Tut.by
В субботу в поселке Ольгово бдительные сельчанеи задержали поджигаетля сухой травы. Об этом сообщает МЧС Витебской области в своей группе в
Один из жителей поселка заметил подозрительного мужчину, который находился на поле и устраивал розжиг травы. Вооружившись поддержкой соседей, бдительный сельчанин принял меры по задержанию нарушителя.
«Когда поджигатель был пойман, очевидцы сообщили о происшествии в соответствующие службы», — рассказали в ведомстве.
В МЧС также призвили тех, кто стал очевидцем подобного случая сообщать об этом по телефону 112.
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Один из жителей поселка заметил подозрительного мужчину, который находился на поле и устраивал розжиг травы. Вооружившись поддержкой соседей, бдительный...
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