Пропавшего двухлетнего мальчика Ваню нашли в мелиоративном канале

Источник материала: Виртуальный Брест

Пропавшего 10 апреля маленького Ванечку из деревни Любашки нашли. В субботу, 13 апреля, его обнаружили в мелиоративном канале.



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К сожалению, чуда не произошло, ребенок мертв.



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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Мальчика нашли в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы. К сожалению, ребенок мертв», — рассказал TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Между деревнями Головчицы и Любашки, где пропал ребенок, — 3,4 километра. По предварительным данным, между местом, где нашли мальчика, и его домом расстояние около 2 километров.

«На месте обнаружения тела мальчика работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются картина происшествия и причины смерти, а также иные обстоятельства», — сообщил официальный представитель СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.



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Напомним, мальчик пропал 10 апреля в деревне Любашки Каменецкого района. Пока его мама готовила, ребенок вышел во двор — и исчез. Со среды в деревне Любашки Каменецкого района, где живет семья, шли поиски: мальчика искала милиция, спасатели, волонтеры. 12 апреля по факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.

В мае Ване Волошину должно было исполниться два года.



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На карте - точное место обнаружения тела.



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Место, где бы найден мальчик:



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