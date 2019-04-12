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Пропавшего двухлетнего мальчика Ваню нашли в мелиоративном канале

13.04.2019 21:04 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пропавшего 10 апреля маленького Ванечку из деревни Любашки нашли. В субботу, 13 апреля, его обнаружили в мелиоративном канале.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65243.php

Пропавшего двухлетнего мальчика Ваню нашли в мелиоративном канале

К сожалению, чуда не произошло, ребенок мертв.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65243.php

Пропавшего двухлетнего мальчика Ваню нашли в мелиоративном канале

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Мальчика нашли в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы. К сожалению, ребенок мертв», — рассказал TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Между деревнями Головчицы и Любашки, где пропал ребенок, — 3,4 километра. По предварительным данным, между местом, где нашли мальчика, и его домом расстояние около 2 километров.

«На месте обнаружения тела мальчика работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются картина происшествия и причины смерти, а также иные обстоятельства», — сообщил официальный представитель СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65243.php

Пропавшего двухлетнего мальчика Ваню нашли в мелиоративном канале

Напомним, мальчик пропал 10 апреля в деревне Любашки Каменецкого района. Пока его мама готовила, ребенок вышел во двор — и исчез. Со среды в деревне Любашки Каменецкого района, где живет семья, шли поиски: мальчика искала милиция, спасатели, волонтеры. 12 апреля по факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.

В мае Ване Волошину должно было исполниться два года.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65243.php

Пропавшего двухлетнего мальчика Ваню нашли в мелиоративном канале

На карте - точное место обнаружения тела.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65243.php

Пропавшего двухлетнего мальчика Ваню нашли в мелиоративном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65243.php

Пропавшего двухлетнего мальчика Ваню нашли в мелиоративном канале

Место, где бы найден мальчик:


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65243.php

Пропавшего двухлетнего мальчика Ваню нашли в мелиоративном канале

 
 
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  Пропавшего 10 апреля маленького Ванечку из деревни Любашки нашли. В субботу, 13 апреля, его обнаружили в мелиоративном канале. К сожалению, чуда не произошло,...
 
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