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Пропавшего двухлетнего мальчика Ваню нашли в мелиоративном канале
13.04.2019 21:04 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пропавшего 10 апреля
К сожалению, чуда не произошло, ребенок мертв.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
«Мальчика нашли в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы. К сожалению, ребенок мертв», — рассказал TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Между деревнями Головчицы и Любашки, где
«На месте обнаружения тела мальчика работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются картина происшествия и причины смерти, а также иные обстоятельства», — сообщил официальный представитель СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Напомним,
В мае Ване Волошину должно было исполниться два года.
На карте - точное место обнаружения тела.
Место, где бы найден мальчик:
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Пропавшего 10 апреля маленького Ванечку из деревни Любашки нашли. В субботу, 13 апреля, его обнаружили в мелиоративном канале. К сожалению, чуда не произошло,...
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