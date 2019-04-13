ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК об обнаружении ребёнка в канале: признаков насильственной смерти не обнаружено

14.04.2019 06:30 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 13 апреля, в результате проведения поисковых мероприятий в мелиоративном канале вблизи д.Головчицы Каменецкого района обнаружено тело малолетнего Ивана Волошина.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65248.php

СК об обнаружении ребёнка в канале: признаков насильственной смерти не обнаружено

на месте происшествия

Подробности обнаружения по ссылке

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи проводят осмотр прилегающей территории. Признаков насильственной смерти не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65248.php

СК об обнаружении ребёнка в канале: признаков насильственной смерти не обнаружено


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65248.php

СК об обнаружении ребёнка в канале: признаков насильственной смерти не обнаружено

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня, 13 апреля, в результате проведения поисковых мероприятий в мелиоративном канале вблизи д.Головчицы Каменецкого района обнаружено тело малолетнего...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пропавшего двухлетнего мальчика Ваню нашли в мелиоративном канале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика