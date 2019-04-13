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СК об обнаружении ребёнка в канале: признаков насильственной смерти не обнаружено
14.04.2019 06:30 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 13 апреля, в результате проведения поисковых мероприятий в мелиоративном канале вблизи д.Головчицы Каменецкого района
на месте происшествия
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи проводят осмотр прилегающей территории. Признаков насильственной смерти не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Сегодня, 13 апреля, в результате проведения поисковых мероприятий в мелиоративном канале вблизи д.Головчицы Каменецкого района обнаружено тело малолетнего...
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