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В Речице из окна выпал 4-летний мальчик
Источник материала: Tut.by
В Речице из окна выпал ребенок. Четырехлетний мальчик оперся на москитную сетку и полетел вниз. Подробности
Инцидент произошел 4 апреля. Накануне малыш приболел. Мама решила не вести его в сад, а оставить дома с дедушкой, сама же ушла на работу. В какой-то момент, пожилой мужчина отлучился в другую комнату. Оставшийся без присмотра внук залез на подоконник открытого окна, оперся на москитную сетку, та не выдержала — и мальчик полетел вниз.
К счастью, под окном находились кусты, они и смягчили падение — малыш остался жив. Однако без травм не обошлось: у мальчика переломы ребер, а также ушиб легкого.
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В Речице - очередной случай с выпавшим из окна ребенком. Четырехлетний мальчик оперся на москитную сетку и полетел вниз.
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