В Речице из окна выпал 4-летний мальчик

Источник материала: Tut.by

В Речице из окна выпал ребенок. Четырехлетний мальчик оперся на москитную сетку и полетел вниз. Подробности сообщает dneprovec.by.

Инцидент произошел 4 апреля. Накануне малыш приболел. Мама решила не вести его в сад, а оставить дома с дедушкой, сама же ушла на работу. В какой-то момент, пожилой мужчина отлучился в другую комнату. Оставшийся без присмотра внук залез на подоконник открытого окна, оперся на москитную сетку, та не выдержала — и мальчик полетел вниз.

К счастью, под окном находились кусты, они и смягчили падение — малыш остался жив. Однако без травм не обошлось: у мальчика переломы ребер, а также ушиб легкого.