Спустя 20 лет раскрыта семейная трагедия - мать закопала своего новорождённого ребёнка

Источник материала: Виртуальный Брест

В 1 час 35 минут 16 апреля в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД поступило сообщение от 35-летнего мужчины. Он рассказал: во время беседы с сестрой узнал, что более 20 лет назад во дворе дома, где он проживает, его родственница, жительница Барановичей 1967 года рождения, закопала новорожденного ребенка.



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По названному мужчиной адресу была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. В месте, указанном заявителем, правоохранители обнаружили закопанные костные останки младенца, завернутые в полиэтиленовый пакет.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Барановичского ГОВД установили мать ребенка. Оперативникам она рассказала, что более 20 лет назад в присутствии знакомой родила ребенка, а затем закопала его на земельном участке родственников.

По данному факту проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы.