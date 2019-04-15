ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спустя 20 лет раскрыта семейная трагедия - мать закопала своего новорождённого ребёнка

16.04.2019 14:56 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В 1 час 35 минут 16 апреля в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД поступило сообщение от 35-летнего мужчины. Он рассказал: во время беседы с сестрой узнал, что более 20 лет назад во дворе дома, где он проживает, его родственница, жительница Барановичей 1967 года рождения, закопала новорожденного ребенка.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65311.php

Спустя 20 лет раскрыта семейная трагедия - мать закопала своего новорождённого ребёнка

По названному мужчиной адресу была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. В месте, указанном заявителем, правоохранители обнаружили закопанные костные останки младенца, завернутые в полиэтиленовый пакет.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Барановичского ГОВД установили мать ребенка. Оперативникам она рассказала, что более 20 лет назад в присутствии знакомой родила ребенка, а затем закопала его на земельном участке родственников.

По данному факту проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В 1 час 35 минут 16 апреля в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД поступило сообщение от 35-летнего мужчины. Он рассказал: во время беседы с сестрой узнал,...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Улика на кошельке помогла установить злоумышленницу, которая обокрала пенсионерку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика