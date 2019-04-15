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Спустя 20 лет раскрыта семейная трагедия - мать закопала своего новорождённого ребёнка
16.04.2019 14:56 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В 1 час 35 минут 16 апреля в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД поступило сообщение от 35-летнего мужчины. Он рассказал: во время беседы с сестрой узнал, что более 20 лет назад во дворе дома, где он проживает, его родственница, жительница Барановичей 1967 года рождения, закопала новорожденного ребенка.
По названному мужчиной адресу была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. В месте, указанном заявителем, правоохранители обнаружили закопанные костные останки младенца, завернутые в полиэтиленовый пакет.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Барановичского ГОВД установили мать ребенка. Оперативникам она рассказала, что более 20 лет назад в присутствии знакомой родила ребенка, а затем закопала его на земельном участке родственников.
По данному факту проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
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В 1 час 35 минут 16 апреля в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД поступило сообщение от 35-летнего мужчины. Он рассказал: во время беседы с сестрой узнал,...
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