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В аварии с туристическим автобусом на Мадейре погибли 28 человек
Источник материала: Tut.by
На португальском острове Мадейра в ДТП попал автобус с туристами. 28 человек погибли,
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По данным Observador, в числе версий произошедшего — отказ тормозов.
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На острове Мадейра водитель туристического автобуса не справился с управлением, после чего автобус перевернулся и врезался в здание. По предварительной...
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