В аварии с туристическим автобусом на Мадейре погибли 28 человек

Источник материала: Tut.by

На португальском острове Мадейра в ДТП попал автобус с туристами. 28 человек погибли, сообщает Diario de Noticias.



Фото: 6W_es / Twitter

Как уточняет Observador, среди погибших — 11 мужчин и 17 женщин. Авария произошла на крутом повороте над склоном, где стояли несколько домов. Как уточняет издание, автобус перевозил туристов из Германии. Всего в нем находились порядка 50 человек. Среди пострадавших — португальцы, водитель автобуса и местный гид. Согласно заявлению местных властей, некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте, после чего они были доставлены в больницу Крус-де-Карвалью.

По данным Observador, в числе версий произошедшего — отказ тормозов.