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В аварии с туристическим автобусом на Мадейре погибли 28 человек

17.04.2019 22:39 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На португальском острове Мадейра в ДТП попал автобус с туристами. 28 человек погибли, сообщает Diario de Noticias.


Фото: 6W_es / Twitter

Как уточняет Observador, среди погибших — 11 мужчин и 17 женщин. Авария произошла на крутом повороте над склоном, где стояли несколько домов. Как уточняет издание, автобус перевозил туристов из Германии. Всего в нем находились порядка 50 человек. Среди пострадавших — португальцы, водитель автобуса и местный гид. Согласно заявлению местных властей, некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте, после чего они были доставлены в больницу Крус-де-Карвалью.

По данным Observador, в числе версий произошедшего — отказ тормозов.

 
 
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На острове Мадейра водитель туристического автобуса не справился с управлением, после чего автобус перевернулся и врезался в здание. По предварительной...
 
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