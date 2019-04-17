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В Барановичах пьяная девушка ногами избила милиционера
Источник материала: Tut.by
Жительница Барановичей подозревается в насилии в отношении сотрудника милиции,
Инцидент произошел 16 апреля в УЗ «Барановичская центральная поликлиника», куда 29-летнюю жительницу города Барановичи доставили для медицинского освидетельствования.
Девушка нанесла сопровождавшему ее милиционеру два удара ногой по голове и по ноге.
За применение насилия в отношении сотрудника милиции девушку задержали. Она временно нигде не работает. В отношении нее возбудили уголовное дело.
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Девушка нанесла сопровождавшему ее милиционеру два удара ногой по голове и по ноге.
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