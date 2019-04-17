В Барановичах пьяная девушка ногами избила милиционера

Источник материала: Tut.by

Жительница Барановичей подозревается в насилии в отношении сотрудника милиции, сообщает газета «Наш край».

Инцидент произошел 16 апреля в УЗ «Барановичская центральная поликлиника», куда 29-летнюю жительницу города Барановичи доставили для медицинского освидетельствования.

Девушка нанесла сопровождавшему ее милиционеру два удара ногой по голове и по ноге.

За применение насилия в отношении сотрудника милиции девушку задержали. Она временно нигде не работает. В отношении нее возбудили уголовное дело.