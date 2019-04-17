ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах пьяная девушка ногами избила милиционера

18.04.2019 08:25 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жительница Барановичей подозревается в насилии в отношении сотрудника милиции, сообщает газета «Наш край».

Инцидент произошел 16 апреля в УЗ «Барановичская центральная поликлиника», куда 29-летнюю жительницу города Барановичи доставили для медицинского освидетельствования.

Девушка нанесла сопровождавшему ее милиционеру два удара ногой по голове и по ноге.

За применение насилия в отношении сотрудника милиции девушку задержали. Она временно нигде не работает. В отношении нее возбудили уголовное дело.

 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка нанесла сопровождавшему ее милиционеру два удара ногой по голове и по ноге.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В аварии с туристическим автобусом на Мадейре погибли 28 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика