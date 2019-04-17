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В Рогачеве товарный поезд сбил 16-летнюю девушку в наушниках

18.04.2019 10:36 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачеве товарный поезд сбил 16-летнюю девушку, сообщает газета «Свабоднае слова» со ссылкой на местную милицию.

Трагедия произошла 17 апреля примерно в 17.30.

Товарный поезд ехал в направлении Жлобина. Подъезжая к железнодорожной станции Рогачев, машинист увидел приближавшуюся к пешеходному переходу девушку и стал подавать предупреждающие сигналы, но та не реагировала и продолжала движение.

От удара девушку отбросило на 18 метров. Пострадавшую доставили в реанимацию районной больницы. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь, но не спасли.

Известно, что в момент наезда на девушке были наушники — видимо, из-за них она и не услышала приближающийся железнодорожный состав.

 
 
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Видимо, из-за наушников девушка и не услышала приближающийся состав.
 
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