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В Рогачеве товарный поезд сбил 16-летнюю девушку в наушниках
Источник материала: Tut.by
В Рогачеве товарный поезд сбил 16-летнюю девушку,
Трагедия произошла 17 апреля примерно в 17.30.
Товарный поезд ехал в направлении Жлобина. Подъезжая к железнодорожной станции Рогачев, машинист увидел приближавшуюся к пешеходному переходу девушку и стал подавать предупреждающие сигналы, но та не реагировала и продолжала движение.
От удара девушку отбросило на 18 метров. Пострадавшую доставили в реанимацию районной больницы. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь, но не спасли.
Известно, что в момент наезда на девушке были наушники — видимо, из-за них она и не услышала приближающийся железнодорожный состав.
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Видимо, из-за наушников девушка и не услышала приближающийся состав.
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