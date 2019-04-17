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В Вороновском районе пропал мужчина: ушел на работу и не вернулся
18.04.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Вчера в Вороновский РОВД поступило сообщение от женщины о том, что пропал муж 1957 года рождения.
16 апреля до 11.30 утра мужчина Мечислав Швед был на работе в агрогородке и решал служебные вопросы. А позже сел в служебный автомобиль ВАЗ-2107 белого цвета, госномер 7315 САТ, и уехал в неизвестном направлении. Сейчас мобильный телефон пропавшего недоступен.
– По камерам видеонаблюдения удалось установить, что мужчина заходил в продуктовый магазин в агрогородке Жирмуны, купил две пачки сигарет, потом сел в машину и направился в сторону Вороново, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Известно, что разыскиваемый гражданин спиртными напитками не злоупотребляет, не курит (хотя купил сигареты), на протяжении последних нескольких лет испытывал проблемы с сердцем.
Далее в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в день исчезновения, около 6 часов вечера житель деревни Криницы Лидского района заметил пропавшего гражданина, когда тот проезжал на служебной машине в сторону городского поселка к деревне Дворище. После этого мужчину никто не видел.
Приметы: на вид около 60-65 лет, рост около 165-170 см, плотного телосложения, волос коричневого цвета с пробором на правую сторону, лицо светлое, глаза темные
Особые приметы: крашеные волосы
Был одет: куртка из кожзаменителя коричневого цвета с черным воротником, брюки темного цвета, туфли черные без шнуровки, рубашка темно-синего цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении гражданина Мечислава Шведа, позвоните по телефонам 8 (044) 767-23-62 либо 102.
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Вчера в Вороновский РОВД поступило сообщение от женщины о том, что пропал муж 1957 года рождения. 16 апреля до 11.30 утра мужчина Мечислав Швед был на работе в...
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