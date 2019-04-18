|
Пинские спасатели не подпустили разгоревшийся огонь к деревне Стытычево и трубе местного газопровода (видео)
19.04.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На тушение природного возгорания прибыли два пожарных расчета, которых вызвали очевидцы. Чтобы не подпустить огонь к газовой трубе и постройкам, спасателям пришлось контролировать ситуацию с земли и воздуха.
В МЧС подчеркивают, что происходящие палы травы в южных регионах страны сейчас является настоящей проблемой. Только в Пинском районе с начала весны выгорели большие территории. Пожароопасная обстановка сохраняется из-за отсутствия дождей в регионе.
Напомним, двумя неделями ранее в
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)