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Пинские спасатели не подпустили разгоревшийся огонь к деревне Стытычево и трубе местного газопровода (видео)

19.04.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинские спасатели не подпустили разгоревшийся огонь к деревне Стытычево и трубе местного газопровода (видео)
В Пинском районе вчера пламя от разгоревшейся травы вплотную подошло к домам в деревне Стытычево, в 15 метрах от которых проходит труда местного газопровода. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

На тушение природного возгорания прибыли два пожарных расчета, которых вызвали очевидцы. Чтобы не подпустить огонь к газовой трубе и постройкам, спасателям пришлось контролировать ситуацию с земли и воздуха.

В МЧС подчеркивают, что происходящие палы травы в южных регионах страны сейчас является настоящей проблемой. Только в Пинском районе с начала весны выгорели большие территории. Пожароопасная обстановка сохраняется из-за отсутствия дождей в регионе.

Напомним, двумя неделями ранее в Пинском районе едва не сгорела деревня Кудричи.

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