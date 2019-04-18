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Минская региональная таможня в 1 квартале 2019 года пресекла ввоз в страну в 2 раза больше запрещенных веществ

19.04.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

В январе-марте текущего года сотрудниками таможни пресечено 16 фактов незаконного перемещения через границу наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества. Из незаконного оборота изъято более 880 г запрещенных веществ, среди которых, героин, кокаин, трава эфедры, метадон, кодеин и др. Эта цифра в 2 раза превышает показатель прошлого года.

Также пресечено 10 попыток незаконного ввоза в страну некурительного табака насвай, общим весом почти 6 кг.

Кроме того, таможенниками выявлено почти 3,5 тыс. административных правонарушений, это на 74 % больше в сравнении с 1 кварталом прошлого года.

Минская региональная таможня,

инспектор отдела идеологической работы Татьяна Линник

 

 
 
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За 3 месяца 2019 г. Минской региональной таможней возбуждено 14 уголовных дел, что практически в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Уголовные дела...
 
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