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Заведено уголовное дело по обвинению 13-ти жителей г. Минска и Минского района в совершении мошеннических действий

19.04.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Установлено, что 33-летний М., ранее судимый за совершение мошенничества, в период времени с декабря 2015 по декабрь 2017 года являясь донором крови, изготавливал и использовал подложные документы – справки частных предприятий о среднедневном заработке, с целью получения завышенных денежных выплат за день выполнения донорской функции в рабочее время и за предоставление одного дня отдыха.

Познакомившись с К., который также является донором крови, М. поведал ему о своем нехитром способе получения дополнительного заработка. В результате чего К. изъявил желание заняться подобной «подработкой» и неоднократно использовал подложные документы, изготовленные М. либо самостоятельно при помощи компьютерной и копировальной техники, для получения денежной компенсации за сдачу крови.

По аналогичной схеме в указанный период времени к помощи М. и К. прибегнули еще 11 граждан, для которых получение завышенной донорской компенсации стало хорошим, но непродолжительным приработком.

За период осуществления своей преступной деятельности обвиняемыми причинен ущерб ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий» и УЗ Минская областная клиническая больница» на сумму более чем 53 тыс. рублей, т.е. в особо крупном размере.

Предварительное расследование по данному факту проведено следственным управлением УСК Республики Беларусь по Минской области. В результате чего собраны доказательства по 149 эпизодам (выплатам), а действия обвиняемых в зависимости от степени их участия квалифицированы по ч.2, ч.4 ст.209 и ч.2 ст.380 УК Республики Беларусь.

Удивительно, но при совершении почти 150 аналогичных эпизодов мошеннических действий в указанный период времени у работников учреждений здравоохранения не возникало подозрений о подложности предоставляемых справок одними и теми же лицами с различных мест трудоустройства, указанием многообразных должностей и высокого заработка, порой в несколько раз превышающего среднюю заработную плату по стране.

В целях недопущения выплат необоснованно завышенных донорских компенсаций впредь, в компетентные органы системы здравоохранения направлены представления о необходимости принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Согласно действующему уголовному законодательству за совершение подобных мошеннических действий наряду со штрафом, исправительными работами, арестом или ограничением свободы «предприимчивым» донорам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Прокурор отдела

прокуратуры Минской области                                        

Галина Якубович

 
 
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Прокуратура Минской области изучила и направила в суд Центрального района г. Минска уголовное дело по обвинению 13-ти жителей г. Минска и Минского района в...
 
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