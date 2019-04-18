Найден служебный автомобиль пропавшего 16 апреля председателя Жирмунского сельисполкома Мечислава Шведа

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня утром в лесу вблизи деревни Бастуны найден служебный автомобиль М.Б. Шведа. Поисковые работы по обнаружению Мечислава Брониславовича начались 17 апреля. Сотрудники РОВД отработали Жирмунский и Бастунский сельсоветы Вороновского района, а также Дворищанский Лидского.

На данный момент поиски ведутся в лесном массиве возле д. Бастуны сотрудниками РОВД, МЧС и военнослужащими Лидского погранотряда. К ним присоединились работники КСУП э/б «Октябрь», Жирмунского сельисполкома, волонтеры из числа жителей аг. Жирмуны.

По информации Вороновского РОВД.

Фото носит иллюстративный характер.