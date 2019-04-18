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Найден служебный автомобиль пропавшего 16 апреля председателя Жирмунского сельисполкома Мечислава Шведа
19.04.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня утром в лесу вблизи деревни Бастуны найден служебный автомобиль М.Б. Шведа. Поисковые работы по обнаружению Мечислава Брониславовича начались 17 апреля. Сотрудники РОВД отработали Жирмунский и Бастунский сельсоветы Вороновского района, а также Дворищанский Лидского.
На данный момент поиски ведутся в лесном массиве возле д. Бастуны сотрудниками РОВД, МЧС и военнослужащими Лидского погранотряда. К ним присоединились работники КСУП э/б «Октябрь», Жирмунского сельисполкома, волонтеры из числа жителей аг. Жирмуны.
По информации Вороновского РОВД.
Фото носит иллюстративный характер.
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Найден служебный автомобиль пропавшего 16 апреля председателя Жирмунского сельисполкома Мечислава Шведа
Сегодня утром в лесу вблизи деревни Бастуны найден служебный автомобиль М.Б. Шведа. Поисковые работы по обнаружению Мечислава Брониславовича начались 17 апреля....
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