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Найден служебный автомобиль пропавшего 16 апреля председателя Жирмунского сельисполкома Мечислава Шведа

19.04.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Найден служебный автомобиль пропавшего 16 апреля председателя Жирмунского сельисполкома Мечислава Шведа

Сегодня утром в лесу вблизи деревни Бастуны найден служебный автомобиль М.Б. Шведа. Поисковые работы по обнаружению Мечислава Брониславовича начались 17 апреля. Сотрудники РОВД отработали Жирмунский и Бастунский сельсоветы Вороновского района, а также Дворищанский Лидского.

На данный момент поиски ведутся в лесном массиве возле д. Бастуны сотрудниками РОВД, МЧС и военнослужащими Лидского погранотряда. К ним присоединились работники КСУП э/б «Октябрь», Жирмунского сельисполкома, волонтеры из числа жителей аг. Жирмуны.

По информации Вороновского РОВД.

Фото носит иллюстративный характер.

 
 
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Сегодня утром в лесу вблизи деревни Бастуны найден служебный автомобиль М.Б. Шведа. Поисковые работы по обнаружению Мечислава Брониславовича начались 17 апреля....
 
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