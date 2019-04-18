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Стало известно, как произошло столкновение тепловоза и МАЗа под Кобринским мостом

19.04.2019 10:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По официальной информации МВД Республики Беларусь, 18 апреля 2019 года в 8:37 на ст.Брест-Полесский столкнулся маневровый тепловоз (с 4 полувагонами) и МАЗ.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65404.php

Стало известно, как произошло столкновение тепловоза и МАЗа под Кобринским мостом

Водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся составом.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65404.php

Стало известно, как произошло столкновение тепловоза и МАЗа под Кобринским мостом

Машинист экстренно тормозил.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65404.php

Стало известно, как произошло столкновение тепловоза и МАЗа под Кобринским мостом

Пострадавших и задержки движения не было. Машина и тепловоз - с механическими повреждениями

 
Теги: Брест
 
 
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  По официальной информации МВД Республики Беларусь, 18 апреля 2019 года в 8:37 на ст.Брест-Полесский столкнулся маневровый тепловоз (с 4 полувагонами) и МАЗ. Водитель...
 
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