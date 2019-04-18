|
Стало известно, как произошло столкновение тепловоза и МАЗа под Кобринским мостом
19.04.2019 10:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По официальной информации МВД Республики Беларусь, 18 апреля 2019 года в 8:37 на ст.Брест-Полесский
Водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся составом.
Машинист экстренно тормозил.
Пострадавших и задержки движения не было. Машина и тепловоз - с механическими повреждениями
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По официальной информации МВД Республики Беларусь, 18 апреля 2019 года в 8:37 на ст.Брест-Полесский столкнулся маневровый тепловоз (с 4 полувагонами) и МАЗ. Водитель...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)