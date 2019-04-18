Стало известно, как произошло столкновение тепловоза и МАЗа под Кобринским мостом

Источник материала: Виртуальный Брест

По официальной информации МВД Республики Беларусь, 18 апреля 2019 года в 8:37 на ст.Брест-Полесский столкнулся маневровый тепловоз (с 4 полувагонами) и МАЗ .



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Водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся составом.



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Машинист экстренно тормозил.



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Пострадавших и задержки движения не было. Машина и тепловоз - с механическими повреждениями