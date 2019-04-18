В Минске из-за электросамоката начался пожар

Источник материала: Tut.by

Вечером 18 апреля спасатели выезжали по звонку о пожаре в здании по улице Солтыса в Минске. Возгорание началось с электросамоката, сообщает МЧС.





О пожаре сообщил охранник административного здания. Пожар начался в помещении, где хранят, ремонтируют и обслуживают легкий и тяжелый электротранспорт.

«На первом этаже произошло возгорание электросамоката и имущества на площади 4 квадратных метра», — рассказали спасатели. Через 15 минут пожар потушили, эвакуация не потребовалась.





Точную причину пожара выясняют, вероятно, воспламенился электросамокат из-за конструктивного недостатка.





В результате ЧП повреждено имущество, закопчены стены и потолок.