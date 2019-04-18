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В Минске из-за электросамоката начался пожар

19.04.2019 11:22 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 18 апреля спасатели выезжали по звонку о пожаре в здании по улице Солтыса в Минске. Возгорание началось с электросамоката, сообщает МЧС.


О пожаре сообщил охранник административного здания. Пожар начался в помещении, где хранят, ремонтируют и обслуживают легкий и тяжелый электротранспорт.

«На первом этаже произошло возгорание электросамоката и имущества на площади 4 квадратных метра», — рассказали спасатели. Через 15 минут пожар потушили, эвакуация не потребовалась.


Точную причину пожара выясняют, вероятно, воспламенился электросамокат из-за конструктивного недостатка.


В результате ЧП повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

 
Теги: Минск
 
 
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Вероятно, он воспламенился из-за конструктивного недостатка.
 
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