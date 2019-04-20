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Не добежал до финиша несколько метров. В Гомеле умер участник ЭКО-марафона
Источник материала: Tut.by
21 апреля в Гомеле умер участник ЭКО-марафона,
Трагическое происшествие произошло во время забега на 21 километр. Участник полумарафона — 43 летний минчанин бежал 20-ти километровую дистанцию и умер, не добежав до финиша всего несколько метров. Дежурившие медики не смогли спасти легкоатлета.
21 апреля в областном центре состоялся
Известно, что по условиям забегов, все участники должны были предоставить организаторам медицинские справки и расписки об ответственности за свое здоровье.
Кстати, два года назад в Гомеле
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Напомним, 21 апреля в областном центре состоялся III Гомельский экомарафон (полумарафон, марафон и забег на 4200 метров). В мероприятии приняло участие около 5 тыс....
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