Не добежал до финиша несколько метров. В Гомеле умер участник ЭКО-марафона

Источник материала: Tut.by

21 апреля в Гомеле умер участник ЭКО-марафона, сообщает progomel.by.

Трагическое происшествие произошло во время забега на 21 километр. Участник полумарафона — 43 летний минчанин бежал 20-ти километровую дистанцию и умер, не добежав до финиша всего несколько метров. Дежурившие медики не смогли спасти легкоатлета.

21 апреля в областном центре состоялся III Гомельский экомарафон (полумарафон, марафон и забег на 4200 метров). В мероприятии приняло участие около 5 тысяч человек.

Известно, что по условиям забегов, все участники должны были предоставить организаторам медицинские справки и расписки об ответственности за свое здоровье.

Кстати, два года назад в Гомеле умер 66-летний участник первого Гомельского экомарафона. Мужчине стало плохо в начале дистанции. Спасти его не удалось.