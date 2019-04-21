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В Лиде мужчина и женщина насмерть отравились неизвестной спиртосодержащей жидкостью
Источник материала: Tut.by
В Лиде два человека отравились неизвестной жидкостью, имеющей запах спирта. Тела 45-летней местной жительницы и ее 41-летнего знакомого были обнаружены днем 20 апреля. Следователи по данному факты проводят проверку,
Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. С места происшествия следователи изъяли несколько емкостей с остатками прозрачной жидкости, имеющей запах спирта. Назначено проведение судебно-химической экспертизы.
Предварительная версия произошедшего — отравление вследствие употребления изъятой жидкости.
Кстати, месяц тому назад в Лиде
В квартире были обнаружены пластиковые канистры со стеклоомывателем. При этом в одной из канистр часть жидкости отсутствовала. Также в квартире нашли пустую емкость с резким химическим запахом. Предварительная версия произошедшего — отравление вследствие употребления стеклоомывателя.
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В Лиде два человека отравились неизвестной жидкостью, имеющей запах спирта. Тела 45-летней местной жительницы и ее 41-летнего знакомого были обнаружены днем 20...
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