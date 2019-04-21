В Минске эвакуировали вуз из-за снаряда времен войны

Источник материала: Tut.by

Днем 22 апреля из Белорусского государственного педагогического университета эвакуировали людей. Об этом сообщили читатели TUT.BY. Милиция уточняет, что по этому адресу нашли снаряд времен Второй мировой войны — но он не опасен.



Фото: t.me/studentyBY

Примерно в 13.10 студенты сообщили, что эвакуируют корпус БГПУ, который находится возле площади Независимости в центре Минска. На место приезжала милиция, территорию сначала оцепили, но вскоре людям разрешили вернуться обратно.

В столичном МЧС подсказали, что случай — не по их части. Позже столичная милиция написала в Twitter о случае на Советской, 18 (это и есть адрес БГПУ):

«Найден 76-мм артиллерийский снаряд времен ВОВ без взрывчатого вещества. На месте работают саперы взрывотехнического центра Внутренних войск, сотрудники милиции. Проводилась эвакуация граждан. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает».