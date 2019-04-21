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Пенсионер в Орше сломал инфокиоск в банке, поливая его водой из бутылки

22.04.2019 16:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

72-летний житель Орши испортил инфокиоск в банке, залив его водой. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества, сообщает милиция региона.

Администратор одного из банков в Орше сообщила в милицию, что неизвестный мужчина вывел из строя инфокиоск в их учреждении. Оперативники установили личность злоумышленника — им оказался 72-летний пенсионер.

Мужчина испортил дорогостоящее оборудование, залив его водой. Он несколько раз подходил к инфокиоску и старательно поливал его из пластиковой бутылки. Если кто-то появлялся в помещении, пенсионер прекращал свое занятие, а когда человек уходил, снова продолжал лить воду на устройство. И так — пока не сломал.

Видео: УВД Витебского облисполкома

Свою вину мужчина отрицал. Он заявил, что подходил к инфокиоску, чтобы… снять деньги. А когда, мол, это удалось, спокойно ушел.

Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества. Пенсионеру грозит наказание от общественных работ до ограничения свободы до 2 лет.

 
 
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Свою вину мужчина отрицал. Он пояснил, что подходил к инфокиоску, чтобы… снять с его помощью деньги. А когда, мол, это удалось, спокойно ушел.
 
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