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Милиция ищет женщину из ювелирного магазина. Вы её знаете?

23.04.2019 14:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность женщины. В случае, если вы располагаете сведениями о данном человеке, просьба сообщить УИМ Ракитянская Ю.Д. по телефону +375295232506.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65531.php

Милиция ищет женщину из ювелирного магазина. Вы её знаете?

По сведениям портала Виртуальный Брест, женщина может располагать сведениями о том, как было повреждено одно из ювелирных изделий.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65531.php

Милиция ищет женщину из ювелирного магазина. Вы её знаете?

Если вы узнали себя на фото - позвоните нам, чтобы оперативно решить вопрос со снятием публикации (при условии, что вы добровольно сообщите свои данные милиции).

 
Теги: Брест
 
 
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  Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность женщины. В случае, если вы располагаете сведениями о данном человеке, просьба сообщить УИМ Ракитянская Ю.Д. по...
 
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