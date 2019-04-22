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Милиция ищет женщину из ювелирного магазина. Вы её знаете?
23.04.2019 14:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность женщины. В случае, если вы располагаете сведениями о данном человеке, просьба сообщить УИМ Ракитянская Ю.Д. по телефону +375295232506.
По сведениям портала Виртуальный Брест, женщина может располагать сведениями о том, как было повреждено одно из ювелирных изделий.
Если вы узнали себя на фото -
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