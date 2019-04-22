Милиция ищет женщину из ювелирного магазина. Вы её знаете?

Источник материала: Виртуальный Брест

Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность женщины. В случае, если вы располагаете сведениями о данном человеке, просьба сообщить УИМ Ракитянская Ю.Д. по телефону +375295232506.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65531.php

Читать полностью в источнике с фото:





По сведениям портала Виртуальный Брест, женщина может располагать сведениями о том, как было повреждено одно из ювелирных изделий.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65531.php

Читать полностью в источнике с фото:



