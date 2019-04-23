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В Столинском районе горит территория Ольманских болот (видео)
24.04.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Для ликвидации пожара задействованы спасатели, лесхозы, организации Столинского района. На месте работают два МИ-8 Авиации МЧС. Вертолетами осуществлены 42 сброса воды.
Общая площадь пожара, пройденная огнем, составила 200 га (50 га – лес, 150 га – сухая растительность). На месте работают более 100 человек, организован подвоз воды для заправки вездеходов, авторазливочных станций и ранцевых огнетушителей.
На данный момент тушение пожара продолжается. Ведется авиационный мониторинг обстановки. Сегодня утром состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Столинском районном исполнительном комитете.
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