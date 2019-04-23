В Столинском районе горит территория Ольманских болот (видео)

Источник материала: Полесская правда



Утром 23 апреля в МЧС от представителей лесничества поступило сообщение о том, что горит сухая растительность в болотистой местности, лес на территории Вильемского лесничества возле деревни Ольманы Столинского района Брестской области.

Для ликвидации пожара задействованы спасатели, лесхозы, организации Столинского района. На месте работают два МИ-8 Авиации МЧС. Вертолетами осуществлены 42 сброса воды.

Общая площадь пожара, пройденная огнем, составила 200 га (50 га – лес, 150 га – сухая растительность). На месте работают более 100 человек, организован подвоз воды для заправки вездеходов, авторазливочных станций и ранцевых огнетушителей.

На данный момент тушение пожара продолжается. Ведется авиационный мониторинг обстановки. Сегодня утром состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Столинском районном исполнительном комитете.