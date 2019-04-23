Скрывшийся с места ДТП в Пуховичском районе водитель заключен под стражу

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Как сообщалось ранее, 12 апреля 2019 года, следственно-оперативная группа работала на 31-ом километре автодороги М5 вблизи д. Хозянинки Пуховичского района, где автомобилем был совершен наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель на автомобиле скрылся с места происшествия.

В тяжелом состоянии 56-летняя жительница Минска госпитализирована.

Для оказания практической и методической помощи на место выбывали следователи отдела по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта УСК по Минской области.

В ходе неотложных следственных действий следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции установили, что на момент происшествия управлял личным автомобилем «Ситроен» 40-летний житель Пуховичского района в состоянии алкогольного опьянения. Скрывшись с места происшествия, с целью сокрытия следов преступления совершил поджог своего автомобиля в лесном массиве.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями водитель был задержан по месту жительства.

Мужчине предъявлено обвинение, с санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Собираются материалы, характеризующие его личность. Известно, что мужчина - ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имеет водительского удостоверения. Автомобиль приобрел полгода назад и эксплуатировал его на транзитных номерах.

Следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств происшествия, продолжаются. Следователи работают со свидетелями, подследственным, назначены судебно-медицинские и иные криминалистические экспертизы, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Минской области.

Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног