Скрывшийся с места ДТП в Пуховичском районе водитель заключен под стражу

Как сообщалось ранее, 12 апреля 2019 года, следственно-оперативная группа работала на 31-ом километре автодороги М5 вблизи д. Хозянинки Пуховичского района, где автомобилем был совершен наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель на автомобиле скрылся с места происшествия.
В тяжелом состоянии 56-летняя жительница Минска госпитализирована.
Для оказания практической и методической помощи на место выбывали следователи отдела по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта УСК по Минской области.
В ходе неотложных следственных действий следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции установили, что на момент происшествия управлял личным автомобилем «Ситроен» 40-летний житель Пуховичского района в состоянии алкогольного опьянения. Скрывшись с места происшествия, с целью сокрытия следов преступления совершил поджог своего автомобиля в лесном массиве.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями водитель был задержан по месту жительства.
Мужчине предъявлено обвинение, с санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Собираются материалы, характеризующие его личность. Известно, что мужчина - ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имеет водительского удостоверения. Автомобиль приобрел полгода назад и эксплуатировал его на транзитных номерах.
Следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств происшествия, продолжаются. Следователи работают со свидетелями, подследственным, назначены судебно-медицинские и иные криминалистические экспертизы, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Минской области.
Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.
Официальный представитель УСК по Минской области
Татьяна Белоног