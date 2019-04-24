В Березовском районе на месте лесного пожара нашли тело женщины

Источник материала: Tut.by

24 апреля в полутора километрах от деревни Заречье на месте лесного пожара лесники обнаружили тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В 17.58 поступило сообщение о загорании лесной подстилки («слоя органических остатков на поверхности почвы в лесу» — то есть слой из опавших листьев, веток, цветов, плодов, коры и других остатков растений — прим. TUT.BY) в Березовском районе.

«При тушении лесного пожара на выгоревшей площади лесниками был обнаружено тело женщины, личность устанавливается», — рассказали в МЧС.

Огонь повредил лесную подстилку на площади 2 га. Причина пожара и обстоятельства гибели женщины устанавливаются.