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В Березовском районе на месте лесного пожара нашли тело женщины
Источник материала: Tut.by
24 апреля в полутора километрах от деревни Заречье на месте лесного пожара лесники обнаружили тело женщины. Об этом
В 17.58 поступило сообщение о загорании лесной подстилки («слоя органических остатков на поверхности почвы в лесу» — то есть слой из опавших листьев, веток, цветов, плодов, коры и других остатков растений — прим. TUT.BY) в Березовском районе.
«При тушении лесного пожара на выгоревшей площади лесниками был обнаружено тело женщины, личность устанавливается», — рассказали в МЧС.
Огонь повредил лесную подстилку на площади 2 га. Причина пожара и обстоятельства гибели женщины устанавливаются.
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«При тушении лесного пожара на выгоревшей площади лесниками был обнаружено тело женщины, личность устанавливается», - рассказали в МЧС.
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