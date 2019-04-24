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Личности этих людей на фото устанавливаются милицией

25.04.2019 14:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Московским РОВД устанавливается личность мужчины, который в период времени с 18.15 до 18.45 часов 06.03.2019 года, находился в магазине "Хит" (бывший магазин "Брест" ул.Московская 342). Просим о любой имеющейся информации сообщить по тел: 7291764, 2064461 или 102.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65607.php

Личности этих людей на фото устанавливаются милицией

Устанавливается личность мужчины. 19.04.2019. В 16.30 находился вместе с ребенком (девочка) у центрального входа в ледовый дворец.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65607.php

Личности этих людей на фото устанавливаются милицией

Просим о любой имеющейся информации сообщить по телефонам: оперативно-дежурная служба Московского РОВД 7291764, 2064461или 102.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65607.php

Личности этих людей на фото устанавливаются милицией

 
Теги: Брест
 
 
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  Московским РОВД устанавливается личность мужчины, который в период времени с 18.15 до 18.45 часов 06.03.2019 года, находился в магазине "Хит" (бывший магазин "Брест"...
 
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