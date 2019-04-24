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Милиция просит откликнуться очевидцев возгорания автомобиля «Фольксваген LT-28»
25.04.2019 14:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Московским РОВД Бреста устанавливаются граждане, которые являлись очевидцами возгорания автомобиля «Фольксваген LT-28» во дворе дома 10 по ул. Молодогвардейской в Бресте, которое имело место 13.01.2019.
Звонить по телефону: 8033 698 96 63 (МТС) и 8(0162)275279
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Московским РОВД Бреста устанавливаются граждане, которые являлись очевидцами возгорания автомобиля «Фольксваген LT-28» во дворе дома 10 по ул. Молодогвардейской в...
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