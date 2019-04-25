На пожаре г. Несвиже погиб человек

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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24 апреля в 1 час 4 минуты в ЦОУ Несвижского РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в г. Несвиже.

Объектом пожара явилось деревянное бревенчатое строение прямоугольной формы, размерами в плане 5х6 м. Строение отключено от системы энергоснабжения 220В за неуплату, отопление осуществлялось от отопительной печи, расположенной в центре дома, АПИ отсутствуют.

В результате пожара огнем повреждено чердачное перекрытие, западный фронтон, стены в двух жилых помещениях, а также мебель, одежда и бытовая техника. Погиб временно проживающий в доме гражданин 1959 г.р., не работающий пенсионер до 75 лет.

Исходя из обстоятельств пожара, термических повреждений дома и тела погибшего, показаний свидетелей и очевидцев, результатов осмотра места пожара, в настоящий момент рассматривается основная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе осмотра места пожара установлено, что предполагаемый очаг пространственно располагался на полу возле кровати погибшего (около кровати был обнаружен сквозные прогары и фрагменты оплавленного ковра, также была обнаружена сохранившаяся часть синтетического ковра, в котором также обнаружены прогары).

Проверку по факту пожара проводит Несвижский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.

Несвижский РОЧС.