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В Привольном пьяный отец хотел поджечь заведующую детсадом, которая пришла на помощь ребенку

26.04.2019 13:28 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За угрозу убийством возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который грозил заведующей детсадом сжечь ее. Перед этим педагог пришла к семье домой по сообщению о том, что семья выпивает и ребенок в опасности, пишет пресс-служба милиции Минской области.

В милицию поступил звонок из поселка Привольный. Женщина назвала себя заведующей детсадом и заявила, что отец одного из воспитанников облил ее горючим (вероятно, бензином) и пытался поджечь.

На место выехала оперативно-следственная группа, и выяснилось: перед этим женщине позвонила местная жительница и рассказала, что родители одного из ее воспитанников сильно пьяны, а ребенок находится без должного присмотра.

«Естественно, что педагог отправилась по адресу, где проживает семья. Увидев пьяных родителей, заведующая хотела изъять ребенка, однако пьяный отец начал высказывать угрозы в ее адрес, затем принес канистру и начал ее обливать», — рассказала официальный представитель областного УВД Надежда Ерашова.

Мужчина заявил, что если она не уйдет, то он сожжет ее — и достал коробок спичек. Педагог испугалась и выбежала на улицу, где вызвала помощь. На момент приезда милиции мужчина вместе с семьей скрылся, но вскоре его отыскали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 186 Уголовного Кодекса («Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества), за что грозит до 2 лет лишения свободы.

 
 
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Накануне педагогу сообщили, что ребенок находится в опасности, а родители сильно пьяны. И она решила забрать воспитанника.
 
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