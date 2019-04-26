Молодечненский РОСК устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетнего

Вечером 16 апреля в правоохранительные органы поступила информация о доставлении в больницу несовершеннолетнего с травмами, полученными в результате падения с высоты. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
С целью установления обстоятельств следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия.
В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что подросток упал с крыши нефункционирующего здания, расположенного на территории предприятия в Молодечно. Его знакомые сообщили о происшествии в экстренные службы.
В рамках доследственной проверки следователи выясняют причины происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится работа с родителями, законными представителями несовершеннолетних. Собирается материал, характеризующий участников инцидента.
Особое внимание уделяется условиям, способствовавшим произошедшему. В частности, следователи выясняют, каким образом организован доступ к объекту, какие меры предприняты ответственными лицами, чтобы посторонние не проникали внутрь.
Следователи также в очередной раз обращают внимание взрослых на необходимость непрерывного контроля за местонахождением детей, особенно с наступлением теплого сезона.
Несчастные случаи с детьми и подростками, как правило, происходят во время их самостоятельных прогулок. Зачастую ребята играют на стройках, заброшенных домах, объектах повышенной опасности. В результате таких неосторожных действий и отсутствия контроля со стороны взрослых происходят трагические происшествия.
Официальный представитель УСК по Минской области
Татьяна Белоног